25-летний мужчина получил ожоги 50 % тела

25-летний мужчина получил ожоги 50 % телаМужчина и двое детей пострадали при хлопке бытового газа в квартире на улице Кленовой в Муроме, сообщает СУ СК России по Владимирской области.Хлопок раздался в квартире дома № 1 на третьем этаже. В это время там находился 25-летний мужчина, который получил ожоги 50 % тела и был доставлен в реанимационное отделение.Также в результате происшествия пострадали двое детей из соседних квартир. Шестилетняя девочка получила ушиб из-за падения на нее игрушки. Другая девочка сильно испугалась и получила психологическую травму.Пожарные ликвидировали возгорание на месте происшествия. Жителей дома расселили в гостиницу.Причины происшествия устанавливаются.