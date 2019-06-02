В столице Франции на кортах Roland Garros завершился очередной игровой день Отрытого чемпионата этой страны. Если в женской части турнира случились громкие сенсации, то в мужской сетке все бумажные фавориты подтвердили свой статус, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

В столице Франции на кортах Roland Garros завершился очередной игровой день Отрытого чемпионата этой страны. Если в женской части турнира случились громкие сенсации, то в мужской сетке все "бумажные" фавориты подтвердили свой статус, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича.Теннисист из Сербии выиграл у итальянца Сальваторе Карузо – 6:3, 6:3, 6:2. Четвертая ракетка турнира австриец Доминик Тим был сильнее Пабло Куэваса из Уругвая – 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Грек Стефанос Циципас ("посев" №6) дожал серба Филипа Краиновича, с которым играл два дня – 7:5, 6:3, 6:7, 7:6.Именитый аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, "посеянный" в Париже восьмым, не оставил шансов австралийцу Джордану Томпсону – 6:4, 6:4, 6:0. Трехкратный победитель "Больших шлемов", включая турнир в Париже, швейцарец Стэн Вавринка переиграл болгарина Григора Димитрова – 7:6, 7:6, 7:6.