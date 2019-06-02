В Санкт-Петербурге водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Пострадали двое мужчин и ребенок.

В Санкт-Петербурге водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Пострадали двое мужчин и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу и Ленинградской области.Инцидент произошел вечером в субботу в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Водитель 1996 года рождения, управляя "Рено Логан", совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов: мужчину и мальчика восьми лет. Степень тяжести пострадавших не уточняется.Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар Невского проспекта. Погиб один человек, травмы получили четверо.