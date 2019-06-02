В Пскове на аэродроме Кресты развернули масштабную выставку авиатехники, а в небе устроили воздушный парад, передает канал Россия 24.

В Пскове на аэродроме Кресты развернули масштабную выставку авиатехники, а в небе устроили воздушный парад, передает канал "Россия 24".Так здесь отметили День военно-транспортной авиации — сегодня ровно 88 лет со дня создания этого рода войск. А для псковских летчиков сегодня двойной праздник — еще и 75-летие Псковского полка ВТА. В небо поднялись более 20 самолетов, включая самые большие лайнеры АН 124 "Руслан" и Ан-22 "Антей".В завершение воздушного парада группы самолетов Ил-76 совершили сброс воды, окрашенной в цвета российского флага.