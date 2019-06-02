В петербургском аэропорту Пулково построят современный топливо-заправочный комплекс для воздушных судов проектной мощностью 300 тысяч тонн авиакеросина в год. Он позволит повысить пассажиропоток и привлекательность воздушной гавани для крупных международных авиакомпаний.

В петербургском аэропорту Пулково построят современный топливо-заправочный комплекс для воздушных судов проектной мощностью 300 тысяч тонн авиакеросина в год. Он позволит повысить пассажиропоток и привлекательность воздушной гавани для крупных международных авиакомпаний.Сегодня, 2 июня, состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего комплекса. В ней приняли участие глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной Столицы" (Пулково) Леонид Сергеев. "Роснефть", ВТБ и аэропорт Пулково являются участниками проекта строительства нового топливо-заправочного комплекса.Его планируется построить в два этапа в 2020-2021 годах, а инвестиции оцениваются в сумму более 3 миллиардов рублей. Комплекс получит гидрантную систему для максимально оперативной заправки воздушных судов: на подъезд диспенсера к самолету уйдет около 5 минут, еще 14 минут займет заправка 10 тонн авиакеросина.Широкофюзеляжные воздушные суда будут заправляться на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков, передает ТАСС. Повысится скорость обслуживания авиакомпаний, а вследствие этого — их операционная эффективность.В аэропорту Пулково с 2010 года осуществляется проект реконструкции и развития. Сейчас пассажиропоток в этом аэропорту составляет ориентировочно 18-19 миллионов пассажиров ежегодно. По предварительным оценкам, к 2023 году пассажиропоток в Пулкове увеличится на 30 процентов до 25 миллионов человек, а к 2039 — на 80 процентов до 35 миллионов человек в год.