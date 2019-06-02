По подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек

По подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек20-летний житель Мурома задержан по подозрению в убийстве 14-летнего подростка на дискотеке, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.В ночь на 2 июня в доме культуры села Денятино Меленковского района проводилась дискотека. По версии следствия, во время дискотеки поссорились два молодых человека. Они вышли на улицу и подрались. В ходе конфликта 20-летний парень ударил подростка ножом.Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, а подозреваемого задержали несколько часов спустя. Готовится ходатайство о его аресте.Следователи также оценят действия должностных лиц органов местного самоуправления, допустивших подростка на дискотеку в период «комендантского часа».