В Париже продолжает Открытый чемпионат Франции по теннису. Швейцарец Станислас Вавринка пробился в четвертьфинал турнира, обыграв грека Стефаноса Циципаса.

В Париже продолжает Открытый чемпионат Франции по теннису. Швейцарец Станислас Вавринка пробился в четвертьфинал турнира, обыграв грека Стефаноса Циципаса.Поединок Вавринки и Циципаса продолжался 5 часов 9 минут. Швейцарец сумел взять верх над внуком знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова Циципасом. Счет партий 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.Вавринка вышел в четвертьфинал. Его соперником будет другой швейцарский теннисист знаменитый Роджер Федерер.