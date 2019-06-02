Известный журналист и телеведущий Владимир Познер пополнил список украинского сайта Миротворец. Причина занесения в списки — посещение Крыма.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер пополнил список украинского сайта "Миротворец". Причина занесения в списки — посещение Крыма, которое украинские власти по-прежнему рассматривают как "нарушение государственной границы". На полуострове Познер побывал в апреле этого года, когда принимал участие в Ялтинском международном экономическом форуме.По этой причине в базу "Миротворца" попали немало журналистов, деятелей искусств и политиков. В его "черные списки" попадала даже супруга нового украинского президента Елена Зеленская. И хотя сайт не имеет официального статуса, на практике люди из этого списка не могут пройти украинский пограничный контроль. Зафиксированы и инциденты на других европейских границах. Так, в марте 2019 года в Греции по запросу Украины был задержан российский гражданин, занесенный в список "Миротворца".