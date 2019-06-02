Американские военно-морские силы признали, что во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Японию им поступило требование убрать с глаз долой эсминец Джон Маккейн, который находился на военной базе Йокосука на ремонте. Об этом заявил представитель ВМС Чарли Браун.

Американские военно-морские силы признали, что во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Японию им поступило требование "убрать с глаз долой" эсминец "Джон Маккейн", который находится на военной базе "Йокосука" на ремонте. Об этом заявил представитель ВМС Чарли Браун."ВМС США была направлена просьба свести до минимума видимость корабля "Джон Маккейн", — приводит слова Брауна РИА Новости.Вместе с тем он отметил, что в ходе визита американского лидера все корабли "оставались в своей обычной конфигурации", а кроме того, "не было преднамеренных попыток исключить" приписанных к "Джону Маккейну" моряков.Браун добавил, что ВМС США "сотрудничают" в рассмотрении этого вопроса по поручению исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана, и заверил, что они по-прежнему готовы выполнять поставленные перед ними задачи.Ранее сообщалось, что в США разгорелся скандал после сообщений о том, что перед визитом Трампа в Японию Белый дом попросил военных спрятать от президента эсминец "Джон Маккейн". 28 мая Трамп выступил перед американскими моряками на базе "Йокосука" на универсальном десантном корабле Wasp, около которого был пришвартован "Джон Маккейн". Газета The Wall Street Journal сообщила, что перед поездкой президента США в Японию американским военным, кроме всего прочего, поручили сделать так, чтобы эсминец "был вне поля зрения" Трампа. В результате название корабля закрыли брезентом, а рядом с ним была установлена баржа, скрывшая его от глаз Трампа.Эсминец "Джон Маккейн", названный в честь трех родственников, носивших это имя, в том числе скончавшегося в прошлом году сенатора, до сих пор чинят после серьезного столкновения с другим судном в 2017 году. Сенатор Маккейн до конца своей жизни активно критиковал Трампа и не пригласил его на свои похороны. Трамп не оставался в долгу и не раз обзывал Маккейна и насмехался над ним в Twitter.