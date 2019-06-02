Правоохранители и общественники проверили состояние ограждений, функционирование тревожной кнопки, камер видеонаблюдения, соблюдение пропускного режима и ряд других важных аспектов.

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в период их нахождения в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием органами систем образования и профилактики региона проводятся комиссионные обследования лагерей. Проверку готовности к приему детей накануне прошли оздоровительные лагеря при гимназии №23 и средней школы №2 города Владимира. Совместно с членами комиссии проверку провели сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владимиру и представители Общественного Совета при городском Управлении МВД.В ходе мероприятия была проведена проверка готовности к эксплуатации основных и вспомогательных помещений, игровых комнат, актовых и спортивных залов, раздевалок, спортивных площадок и санузлов.Инспекторы по делам несовершеннолетних акцентировали внимание на обеспечении условий безопасного времяпровождения детей, проверили состояние ограждений, функционирование тревожной кнопки, камер видеонаблюдения, соблюдение пропускного режима и ряд других важных аспектов.Член Общественного Совета настоятель храма Вознесения Господня отец Владимир (Передернин) ознакомился с распорядком дня и направлениями, по которым ребята будут заниматься во время нахождения в лагере. Общественник отметил насыщенность и разнообразие программ.Аналогичные комиссионные обследование будут проведены во всех летних оздоровительных лагерях дневного пребывания региона.