Сообщение о том, что в результате полученного ножевого ранения скончался 14-летний житель Меленковского района, поступило в дежурную часть ночью 2 июня.

Во Владимирской области сотрудниками уголовного розыска в одном из сёл Меленковского района задержан подозреваемый в убийстве подростка.Сообщение о том, что в результате полученного ножевого ранения скончался 14-летний местный житель, поступило в дежурную часть ночью 2 июня.Следственно-оперативной группой, незамедлительно прибывшей на место происшествия, установлено, что погибший получил ранение в ходе конфликта, переросшего в драку. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность второго участника конфликта была установлена. 20-летний житель Муромского района задержан оперативниками по «горячим следам».В настоящее время сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из следственных органов Следственного комитета России по Владимирской области проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.