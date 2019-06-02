Ранним утром 2 июня волонтеры Единой России вместе с сотрудниками Нижегородского регионального отделения партии начали приводить в порядок детские сады и школы Дзержинска, пострадавшие в результате взрывов на заводе Кристалл. Всего на объектах работают порядка 150 добровольцев.

Ранним утром 2 июня волонтеры "Единой России" вместе с сотрудниками Нижегородского регионального отделения партии начали приводить в порядок детские сады и школы Дзержинска, пострадавшие в результате взрывов на заводе "Кристалл". Всего на объектах работают порядка 150 добровольцев.Из-за взрывной волны после ЧП на заводе пострадало около 70 детских садов и 31 школа. "Серьезных повреждений нет, но выбиты стекла", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона подчеркнул, что поставлена задача устранить все последствия произошедшего в кратчайшие сроки. "Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены", – отметил Глеб Никитин.Волонтеры и сотрудники регионального отделения "Единой России" приводят в надлежащее состояние детские сады и школы, которые пострадали от взрывной волны сильнее всего. "В понедельник пройдет ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ, поэтому мы должны привести в нормативное состояние всю поврежденную инфраструктуру", – объяснил депутат Госдумы, секретарь Нижегородского регионального отделения партии Денис Москвин.Он отметил, что взрывная волна нанесла повреждения зданиям в радиусе нескольких километров от завода. "Где-то выбиты стекла, где-то деформированы входные группы", – рассказал Москвин. Из-за того, что времени на восстановительные работы мало, добровольцы работают группами сразу на нескольких объектах.Основным типом повреждений оказались выбитые стекла. Например, в одной из школ оказались выбиты 82 окна. "Вчера силами родителей, выпускников и сотрудников школы мы смогли демонтировать большинство поврежденных окон и убрать территорию", – рассказала директор образовательного учреждения Елена Доронькина.2 июня волонтеры "Единой России" отправились на разборы в актовом, спортивном и тренажерном залах. "Именно там осталось много разбитого стекла. Сейчас основная задача – убрать все осколки", – отметила Елена Доронькина.Она добавила, что благодаря совместным усилиям и помощи добровольцев работа идет полным ходом. "Мы рады любой помощи, спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду", – заключила директор школы.Работы на объектах, пострадавших от взрывной волны, будут продолжаться в течение всего дня. В общей сложности на них заняты около 150 человек.