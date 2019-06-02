Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему остается лишь проектом на словах – Вашингтон молчит, сообщил в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему остается лишь проектом на словах – Вашингтон молчит, сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона, пока нет", — сказал он.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о новой встрече глав государств должна исходить от американской стороны. Вашингтон заявлял о намерениях, но сформулированного предложения от него не было, добавил Песков.Сам Путин говорил, что готов встретиться со своим американским коллегой в любом месте. Ближайший вариант – саммит G20 в Осаке, который пройдет в конце июня.