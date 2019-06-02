За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 85 человек, 16 из них госпитализированы. Предприятие, где произошло ЧП, специализируется на создании взрывчатых веществ и боеприпасов.

За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 85 человек, 16 из них госпитализированы.По последним данным Минздрава, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города​​​. На стационарном лечении состоит 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Мощные взрывы произошли на заводе в субботу. Взрывная волна была такой силы, что ее удар почувствовали жители разных районов Дзержинска. Через несколько минут последовал еще один взрыв, и начался пожар.Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в Дзержинске в 50-е годы прошлого века. Предприятие специализируется на создании взрывчатых веществ и боеприпасов. В апреле этого года здесь уже произошли подрыв и полное разрушение одного из цехов. Тогда причиной произошедшего стало нарушение производственного процесса. Эта же версия рассматривается как основная и сейчас. На предприятии уже работает следственно-оперативная группа.