Александра Пестова вошла в число лучших среди представителей территориальных органов МВД России, дислоцированных на территории ЦФО.

На базе Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина прошел второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений на звание «Лучший по профессии». Своё мастерство демонстрировали представители территориальных органов МВД России, дислоцированных на территории ЦФО.УМВД России по Владимирской области на конкурсе достойно представила победитель регионального этапа капитан внутренней службы Александра Пестова - старший юрисконсульт правовой группы УМВД России по городу Владимиру.Капитан внутренней службы показала высокую профессиональную подготовку по большинству конкурсных дисциплин.Высокого были оценены выступления в направлениях «Специальная подготовка» и «Физическая подготовка», за которые представительница Владимирской области получила дипломы второй степени.А в огневой подготовке Александре Пестовой не было равных – в этой дисциплине она заняла первое место.