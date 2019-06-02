Андрей Кулаков оставил следы на теле своей любовницы. Бывший
глава Раменского района подозревается в убийстве Евгении Исаенковой. Проверка
на детекторе лжи выводы следствия подтвердила.
Андрей Кулаков оставил следы на теле своей любовницы. Бывший
глава Раменского района подозревается в убийстве Евгении Исаенковой. Проверка
на "детекторе лжи" выводы следствия подтвердила.
Детали убийства Евгении Исаенковой раскрыли в Следственном
комитете. По данным СК, виновность подтверждается, в частности,
проверкой на полиграфе.
"Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые
следы Кулакова", – заявили в СК. По предварительным данным следствия,
женщина была задушена руками и предметом из ткани – возможно, колготками или
платком.
Поздно вечером 2 мая 39-летняя Исаенкова сказала 10-летней
дочери, что ей нужно помочь "хорошему человеку" и уехала на
Арктическую улицу в Раменском. Домой женщина так и не вернулась.
Тело заместителя председателя Общественной палаты Раменского
района Евгении Исаенковой обнаружили случайные прохожие. Женщина сидела за
рулем автомобиля. Уголовное дело возбудили лишь после вскрытия: выяснилось, что Исаенкову задушили – у женщины была сломана подъязычная кость.
Как рассказали в правоохранительных органах, Исаенкова поехала
на секс-свидание к своему коллеге. Эти встречи у них проходили регулярно, они
встречались и занимались любовью в машине. Однако Елене это надоело – она
развелась с мужем и надеялась, что также оставит семью ради нее.
Однако глава района не планировал расторгать брак. Как отмечают следователи,
возможно, это и стало причиной ссоры, которая закончилась смертью женщины.
Сейчас арестован до 7 июля – решение принял Бабушкинский
суд Москвы. Чиновник свою вину отрицает – говорит, что видел Исаенкову
последний раз 29 апреля, передает ТАСС.