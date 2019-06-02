Андрей Кулаков оставил следы на теле своей любовницы. Бывший глава Раменского района подозревается в убийстве Евгении Исаенковой. Проверка на детекторе лжи выводы следствия подтвердила.

Андрей Кулаков оставил следы на теле своей любовницы. Бывшийглава Раменского района подозревается в убийстве Евгении Исаенковой. Проверкана "детекторе лжи" выводы следствия подтвердила.Детали убийства Евгении Исаенковой раскрыли в Следственномкомитете. По данным СК, виновность подтверждается, в частности,проверкой на полиграфе."Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировыеследы Кулакова", – заявили в СК. По предварительным данным следствия,женщина была задушена руками и предметом из ткани – возможно, колготками илиплатком.Поздно вечером 2 мая 39-летняя Исаенкова сказала 10-летнейдочери, что ей нужно помочь "хорошему человеку" и уехала наАрктическую улицу в Раменском. Домой женщина так и не вернулась.Тело заместителя председателя Общественной палаты Раменскогорайона Евгении Исаенковой обнаружили случайные прохожие. Женщина сидела зарулем автомобиля. Уголовное дело возбудили лишь после вскрытия: выяснилось, что Исаенкову задушили – у женщины была сломана подъязычная кость.Как рассказали в правоохранительных органах, Исаенкова поехалана секс-свидание к своему коллеге. Эти встречи у них проходили регулярно, онивстречались и занимались любовью в машине. Однако Елене это надоело – онаразвелась с мужем и надеялась, что также оставит семью ради нее.Однако глава района не планировал расторгать брак. Как отмечают следователи,возможно, это и стало причиной ссоры, которая закончилась смертью женщины.Сейчас арестован до 7 июля – решение принял Бабушкинскийсуд Москвы. Чиновник свою вину отрицает – говорит, что видел Исаенковупоследний раз 29 апреля, передает ТАСС.