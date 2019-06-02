Жители квартир жилого дома в Муроме, которые пострадали во время хлопка газа в воскресенье, будут переселены

Квартиры жилого дома в Муроме, которые пострадали во время хлопка газа в воскресенье, будут расселены, сообщает пресс-служба губернатора Владимирской области.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье в квартире на третьем этаже многоэтажного дома на Кленовой улице в Муроме Владимирской области произошел хлопок газа. После чего начался пожар, в котором пострадали три человека: двое детей и мужчина, он сейчас находится в реанимации. Спасатели эвакуировали 20 человек из этого подъезда, две семьи размещены в гостинице, остальные устроились у родственников. По предварительным данным, состояние перекрытий и конструкций дома таково, что квартиры этой части дома подлежат расселению.Дом отключен от газа, но вода и электричество в квартиры поступают. Покинутый жильцами подъезд находится под круглосуточной охраной для исключения возможного мародерства. Окончательная судьба дома решится после проведения экспертизы.