Звезда Дома-2 призналась в том, что страдает бесплодием. Бывший участник телепроекта Андрей Чуев и его вторая жена Виктория Морозова несколько лет не могут завести детей. Супруги заверили подписчиков, что лечатся и надеются на благополучный исход.

Звезда "Дома-2" призналась в том, что страдаетбесплодием. Бывший участник телепроекта Андрей Чуев и его вторая жена ВикторияМорозова несколько лет не могут завести детей. Супруги заверили подписчиков,что лечатся и надеются на благополучный исход.Андрей Чуев женился на 19-летнейВиктории Морозовой в 2017 году. Самому Чуеву тогда было 38 лет. Однаконаследники в семье никак не появляются, что вызывает у поклонников парызакономерные вопросы.Андрей Чуев, в конце концов, решил объяснить подписчикам, вчем проблема. Звезда "Дома-2" признался, что со здоровьем у супруговне все в порядке."Дорогие подписчики, привет! Вы часто задаете вопрос,почему у нас нет детей. У нас нет детей, потому что есть проблемы. У менятератозооспермия", – сообщил в микроблоге Чуев.Надо отметить, что у Андрея уже есть дочь от первого брака сТатьяной Киосей. Девочку зовут Лизой. Наследница прекрасно ладит с новойизбранницей своего папы. По словам звезды "Дома-2", он представил Викуне как новую маму для Лизы, а как подругу.А Виктории стать матерью не позволяет гормональный сбой. Каквыяснили врачи, у жены Чуева превышение мужских гормонов в организме. Крометого, она страдает от хронического воспаления. Супругасчитает, что эти проблемы носят наследственный характер. Виктория рассказывает,что у ее родителей также были сложности – в результате сама Вимктория родиласьтолько благодаря ЭКО.не сдается. Андрей Чуев сВикторией проходят лечение в специальной клинике. А к подписчикам ониобратились, по их словам, с одной целью – доказать, что диагноз "бесплодие"– не приговор, пишет