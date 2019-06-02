Звезда Дома-2 призналась в том, что страдает
бесплодием. Бывший участник телепроекта Андрей Чуев и его вторая жена Виктория
Морозова несколько лет не могут завести детей. Супруги заверили подписчиков,
что лечатся и надеются на благополучный исход.
Звезда "Дома-2" призналась в том, что страдает
бесплодием. Бывший участник телепроекта Андрей Чуев и его вторая жена Виктория
Морозова несколько лет не могут завести детей. Супруги заверили подписчиков,
что лечатся и надеются на благополучный исход.
Андрей Чуев женился на 19-летней
Виктории Морозовой в 2017 году. Самому Чуеву тогда было 38 лет. Однако
наследники в семье никак не появляются, что вызывает у поклонников пары
закономерные вопросы.
Андрей Чуев, в конце концов, решил объяснить подписчикам, в
чем проблема. Звезда "Дома-2" признался, что со здоровьем у супругов
не все в порядке.
"Дорогие подписчики, привет! Вы часто задаете вопрос,
почему у нас нет детей. У нас нет детей, потому что есть проблемы. У меня
тератозооспермия", – сообщил в микроблоге Чуев.
Надо отметить, что у Андрея уже есть дочь от первого брака с
Татьяной Киосей. Девочку зовут Лизой. Наследница прекрасно ладит с новой
избранницей своего папы. По словам звезды "Дома-2", он представил Вику
не как новую маму для Лизы, а как подругу.
А Виктории стать матерью не позволяет гормональный сбой. Как
выяснили врачи, у жены Чуева превышение мужских гормонов в организме. Кроме
того, она страдает от хронического воспаления. Супруга
считает, что эти проблемы носят наследственный характер. Виктория рассказывает,
что у ее родителей также были сложности – в результате сама Вимктория родилась
только благодаря ЭКО.
не сдается. Андрей Чуев с
Викторией проходят лечение в специальной клинике. А к подписчикам они
обратились, по их словам, с одной целью – доказать, что диагноз "бесплодие"
– не приговор, пишет