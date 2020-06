Инвесторы и спекулянты могут найти причину для торговли практически любым инструментом на основе текущих событий, пишет 24/7 St.

Инвесторы и спекулянты могут найти причину для торговли практически любым инструментом на основе текущих событий, пишет 24/7 St.Основное внимание в конце мая и начале июня 2020 года быстро переключилось с пандемии COVID-19 на массовые гражданские волнения.Протесты в США после смерти Джорджа Флойда перешли из мирных в массовые беспорядки, грабежи, насилие и другие акции, и это привело ко введению комендантского часа и других мер по локализации во многих городах Америки.1 июня акции многих компаний, занимающихся оружием и личной безопасностью, выросли в цене в ответ на текущие события. Многие из этих акций имеют микроограничение, и они, как правило, имеют серьезные ценовые движения в отдельные периоды волнений и насилия.Как и в случае со всеми компаниями и акциями, инвесторы должны проводить собственную экспертизу. Это особенно актуально для компаний, о которых большинство людей даже не слышали.American Outdoor Brands — компания, которая раньше называлась Smith & Wesson. Ее акции выросли на 9,5% до $11,82 вскоре после открытия. Ее 52-недельный торговый диапазон составил от $5,51 до $11,84.Axon Enterprise — компания, известная широкой публике производством электрошокеров TASER. Ее акции выросли на 13% до $86,2. С 52-недельным диапазоном от $49,8 до $90,1.В последний раз акции Cemtrex продавались с повышением на 150% до $2,34, причем более 25 миллионов акций переходили из рук в руки до открытия торгов и в первые 15 минут торгов.52-недельный диапазон компании составил от $0,6 до $5,39, а рыночная капитализация — всего $22 миллиона. Cemtrex производит носимые и другие интеллектуальные устройства, которые служат для обеспечения безопасности и наблюдения, а также продает продукты для видеомониторинга и распознавания лиц.Компания Digital Ally производит носимые камеры для правоохранительных органов. Ее акции выросли на 85% до $2,07 1 июня утром, а 52-недельный диапазон составил от $0,64 до $3,25.Рыночная капитализация компании составляет всего $18 миллионов, а выручка в 2019 году — всего $10,4 миллиона.Everbridge уже получила свою выгоду от пандемии коронавируса, она позволяет организациям и предприятиям (включая правительства и правоохранительные органы) массово уведомлять отдельных лиц или группы перед, во время и после стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.Помимо предупреждений о суровой погоде, компания отправляет предупреждения о насилии на рабочем месте, терроризме, перебоях в электроснабжении, предупреждениях о погоде, массовых хакерских атаках или нарушениях в ИТ-отрасли.Акции компании выросли всего на 2% и составили $149, а ее 52-недельный диапазон — от $59,85 до $165,79.Mace Security International давно забыта инвестором из-за его небольшого размера и отсутствия на первичной бирже, но она является производителем перцовых баллончиков. Акции Mace Security выросли на 33% до $0,21, в 52-недельном диапазоне от $0,02 до $0,37.Olin Corp. диверсифицирована в области химикатов и покрытий, но компании также принадлежит марка боеприпасов Winchester. В последний раз акции подорожали на 6,5% до $12,81, а 52-недельный диапазон — от $8,76 до $22,91.Акции Sturn, Ruger & Co. в последний раз выросли на 7% до $66,9. 52-недельный интервал составил от $38,44 до $68,17.VirTra занимается обучением "применению силы" и предоставляет учебные услуги и аксессуары для правоохранительных, военных, образовательных и гражданских подразделений. Последний раз акции компании выросли на 41% до $3,22, с рыночной капитализацией всего в $24 миллионов и 52-недельным интервалом от $2 до $5,3.В Vista Outdoor есть много других продуктов, которые предназначены не только для охоты и стрельбы, но и являются крупнейшим независимым производителем боеприпасов. В последний раз акции компании выросли на 20% до $11,69, а ее 52-недельный диапазон — от $4,29 до $11,91.Акции компаний, которые занимаются безопасностью домов и работают со службами безопасности бизнеса, также выросли в понедельник. Акции Alarm.com Holdings выросли на 2,6% до $48,55, а ADT Inc. — на 6,9% до $7,58. Стоимость Vivint Smart Home Inc. выросла всего на 1% до $11,6, а объем торгов по-прежнему был довольно слабым.