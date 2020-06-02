В сети опубликованы изображения из документации Google для Android-разработчиков, из которых ясно, как в грядущей 11-й версии мобильной операционки будет выглядеть обновленное меню кнопки включения. Её функциональность заметно расширится.

В сети опубликованы изображения из документации Google для Android-разработчиков, из которых ясно, как в грядущей 11-й версии мобильной операционки будет выглядеть обновленное меню кнопки включения. Её функциональность заметно расширится.Изображениями поделился в твиттере Мишааль Рахман из издания XDA-Developers, указав в качестве источника пользователя Twitter @deletescape. Меню кнопки включения будет представлять собой экран с ярлыками быстрых действий на все случаи жизни:Кнопки для экстренного вызова, блокировки смартфона с отключением разблокировки по биометрии и выключения находятся в верхнем ряду. Под ними размещен блок с картами, добавленными в Google Pay.Всю нижнюю часть экрана занимают ярлыки для управления устройствами "умного дома" - можно быстро включать свет в комнатах, открывать и закрывать "умные" шторы, запирать замки на дверях и даже просматривать изображение с камер безопасности в реальном времени.Долгие нажатия на ярлыки устройств "умного дома" позволят управлять дополнительными настройками или переходить в соответствующее приложение, пишет Android Police.Ранее ожидалось, что Google официально анонсирует Android 11 3 июня, однако на выходных компания сообщила о переносе онлайн-мероприятия, объяснив, что "сейчас не время праздновать". В США с прошлой недели продолжаются протесты в связи с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, во многих городах сопровождающиеся беспорядками, грабежами и стычками с полицией.