Буэнос-Айрес вновь отсрочил переговоры по реструктуризации долга перед иностранными кредиторами, пытаясь избежать дефолта.

Буэнос-Айрес пытается не допустить дефолта по кредитам и договориться с иностранными кредиторами о реструктуризации долга. Аргентинские власти продлили срок действия предложения, сделанного им, до 12 июня.В апреле министерство экономики страны представило план по урегулированию долга перед международными кредиторами. Речь идет в общей сложности о $68,8 миллиарда. План предусматривал списание 5,4% основной суммы – это $3,6 миллиарда и 62%, составляющих $37,9 миллиарда, а также трехлетний льготный период. Однако держатели долга таким предложением не заинтересовались.22 мая Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, не выплатив международным кредиторам $503 миллиона. Тогда Буэнос-Айрес заявил, что продлевает переговоры до 2 июня. Теперь же в Минэкономики латиноамериканской страны утверждают, что получили ряд предложений от держателей ценных бумаг и работают над финальными поправками."С учетом заявления экспертов Международного валютного фонда (МВФ) от 1 июня республика рассматривает возможность внести дополнительные изменения в предложение, что максимально увеличит поддержку инвесторов, но не ставя под угрозу достижение устойчивости долга", – заявили в ведомстве, добавив, что позиции сторон продолжают сближаться, однако нужно преодолеть еще значительную часть пути."Не стоит спешить, чтобы заключить соглашение, которое не подходит Аргентине", – считают в министерстве.