Бывший нападающий сборной России и петербургского Зенита Андрей Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте сине-бело-голубых.

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "сине-бело-голубых".На новой должности 39-летний экс-футболист будет заниматься резервной командой "Зенита", об этом сообщает "РБ-Спорт". По информации источника, он также продолжит участвовать в работе трансферного комитета петербуржцев.Аршавин в составе "Зенита" принял участие в 374 играх во всех турнирах, забил 78 мячей и отдал 106 результативных передач. Вместе с петербургской командой Андрей трижды становился чемпионом России, а в сезоне-2007/08 помог клубу завоевать Кубок и Суперкубок УЕФА.На его счету 145 игр, 31 гол и 46 передач за лондонский "Арсенал", а также 75 матчей и 17 голов за сборную России, вместе с которой он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.