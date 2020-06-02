Авиарейсы в Сочи пока не удалось возобновить в запланированном объеме. Авиакомпании, запланировавшие открытие авиасообщения с курортом с 1 июня, уже начали отменять полеты. Причина, по мнению специалистов, — низкий спрос.

Авиарейсы в Сочи пока не удалось возобновить в запланированном объеме. Как сообщают "Ведомости", авиакомпании, запланировавшие открытие авиасообщения с курортом с 1 июня, уже начали отменять полеты. Причина, по мнению специалистов, — низкий спрос, уточняют "Вести Сочи".Так, крупный российский чартерный перевозчик Azur Air должен был возобновить регулярные пассажирские перевозки в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы с первого дня лета. Теперь объявлено о том, что полеты отложены. Стало известно, что рейсы в Сочи начнутся только с 15 июня один раз в день. Из других городов – с 17 или 18 июня два раза в неделю, сообщается на сайте перевозчика."Аэрофлот" тоже сократил число рейсов. 1 июня осуществлено пять рейсов из Москвы. В следующие дни самолеты авиакомпании будут летать три-четыре раза в день. Кстати, еще в середине мая планировалось 10 ежедневных рейсов в июне. Продажа билетов велась на сайте авиаперевозчика.График полетов компании Nordwind тоже изменился. Первый рейс из Москвы на черноморский курорт отправится 3 июня. Всего за первую неделю лета компания планирует осуществить всего три рейса Москва — Сочи. Затем перелеты станут ежедневными.