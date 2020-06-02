Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о переходе в команду сербского центрового Николы Милутинова. 25-летний баскетболист подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три года.

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о переходе в команду сербского центрового Николы Милутинова. 25-летний баскетболист подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три года.Милутинов – воспитанник "Хемофарма" из Вршаца. Также играл за белградский "Партизан", а последние пять сезонов провел в греческом "Олимпиакосе". На его счету три звания MVP в Евролиге."В моей баскетбольной жизни настало время для новой главы, – заявил Милутинов. – До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живет для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА".Никола Милутинов стал игроком ЦСКА