Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку и целевой показатель доходности облигаций без изменений, поскольку ослабление кризиса в области здравоохранения позволяет начать открывать экономику.

Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку и целевой показатель доходности облигаций без изменений, поскольку ослабление кризиса в области здравоохранения позволяет начать открывать экономику.Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% и заявил, что "стимулирующий подход будет сохраняться до тех пор, пока это необходимо".Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу отметил, что регулятор готов в случае необходимости увеличить закупки государственных облигаций, чтобы поддерживать доходность трехлетних облигаций на уровне около 0,25%."Вполне возможно, что глубина спада будет меньше, чем ожидалось ранее, — сказал Лоу. — Существенное, скоординированное и беспрецедентное смягчение фискальной и денежно-кредитной политики в Австралии помогает экономике пережить этот сложный период. Вполне вероятно, что такая фискальная и монетарная поддержка потребуется еще некоторое время".Значительное снижение числа новых случаев заражения COVID-19 и более раннее, чем ожидалось, смягчение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, дают надежду на восстановление экономической активности. "Также наблюдается рост некоторых форм потребительских расходов", — заявил Лоу.По данным Австралийского бюро статистики, в апреле экономика потеряла 594,3 тысячи рабочих мест. Безработица выросла до 6,2%, достигнув самого высокого уровня с сентября 2015 года. Центробанк ожидает, что к июню она повысится примерно до 10%."Перспективы, включая характер и скорость ожидаемого восстановления, остаются крайне неопределенными, и пандемия, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия для экономики", — предупредил Лоу.Официальные данные, опубликованные ранее, показали, что Австралия имела рекордный профицит счета текущих операций в прошлом квартале. Другие данные, опубликованные во вторник, показали, что государственные расходы также поддержали экономический рост в I квартале, в то время как компании сообщили о лучших продажах и прибыли, чем многие ожидали.