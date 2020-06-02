Вице-управляющий центрального банка Китая заявил, что экономический ущерб от пандемии нового коронавируса оказался сильнее, чем ожидалось, и что необходимы дополнительные меры денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Вице-управляющий центрального банка Китая заявил, что экономический ущерб от пандемии нового коронавируса оказался сильнее, чем ожидалось, и что необходимы дополнительные меры денежно-кредитной политики, передает Reuters.Пан Гуншен заявил на пресс-конференции в Пекине, что в Китае все еще есть место для нормальной денежно-кредитной политики.Он также сказал, что новые инструменты для стимулирования банковского кредитования малых предприятий являются краткосрочным политическим соглашением, а не формой количественного смягчения.Народный банк Китая заявил ранее, что на этой неделе он начнет выкупать банковские кредиты, предоставленные местными кредиторами мелким фирмам, чтобы попытаться подтолкнуть банки выдавать кредиты на сумму до 1 триллиона юаней ($140,44 миллиарда) малым предприятиям в условиях пандемии коронавируса.План предусматривает использование 400 миллиардов юаней ($56 миллиардов) из отдельной программы для покупки 40% необеспеченных кредитов малым и средним фирмам со сроком погашения не менее шести месяцев, сообщил Народный банк Китая.Коммерческие кредиторы должны будут выкупить кредиты обратно через год. Кредиторы будут продолжать получать процентные платежи от заемщика, при этом центробанк не будет брать на себя кредитные риски. Этот план может увеличить необеспеченные кредиты банков малому бизнесу на 1 триллион юаней.