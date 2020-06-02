Экономическое воздействие пандемии коронавируса будет долгосрочным, предупредило Бюджетное управление Конгресса США (CBO).

Экономическое воздействие пандемии коронавируса будет долгосрочным, предупредило Бюджетное управление Конгресса США (CBO).В докладе, опубликованном в ответ на запрос лидера демократов в сенате Чака Шумера, CBO заявило, что объем ВВП в реальном выражении, как ожидается, будет примерно на 3% меньше в период с 2020 по 2030 годы, чем оно прогнозировало в январе. С поправкой на инфляцию это падение будет эквивалентно $7,9 триллиона."Закрытие предприятий и меры социального дистанцирования, как ожидается, сократят потребительские расходы, в то время как недавнее падение цен на энергоносители, по прогнозам, серьезно сократит инвестиции США в энергетический сектор", — заявило управление.CBO также предупредило, что его оценки могут быть неверными, поскольку прогноз зависит от того, как будет развиваться пандемия. "Кроме того, если будущие федеральные меры будут отличаться от тех, которые лежат в основе экономических прогнозов CBO, например, если законодатели примут дополнительное законодательство, связанное с пандемией, то экономические результаты обязательно будут отличаться от представленных здесь", — отметило управление.По данным Минторга США, в I квартале ВВП сократился на 5% в годовом выражении. Спад зафиксирован впервые с I квартала 2014 года, причем нынешнее падение стало самым значительным с IV квартала 2008 года.