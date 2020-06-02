Стал известен календарь оставшихся матчей чемпионата России по футболу. Первенство страны возобновится 19 июня двумя матчами 23 тура.

Стал известен календарь оставшихся матчей чемпионата России по футболу. Первенство страны возобновится 19 июня двумя матчами 23 тура.Первый после вызванной пандемией коронавируса паузы матч пройдет в Самаре. В 18.00 на поле выйдут "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат". На трибунах"Самара Арена" смогут присутствовать 4 тысячи 400 зрителей. Это 10% от вместимости стадиона.В тот же день, но в 20.00. начнется встреча между "Сочи" и "Ростовом". Три встречи пройдут 20 июня. "Урал" — "Рубин" (14.00), "Арсенал" — "Спартак" (16.30) и ЦСКА — "Зенит" 19.00. Еще три игры запланированы на 21 июня — "Уфа" — "Тамбов" (15.00), ""Локомотив" — "Оренбург" (17.30) и "Краснодар" — "Динамо" (20.00).