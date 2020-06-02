Credit Suisse не понесет больших потерь от участия в нефтегазовой отрасли, сказал председатель банка Урс Ронер.

Credit Suisse не понесет больших потерь от участия в нефтегазовой отрасли, сказал председатель банка Урс Ронер."Наше участие в нефтегазовой отрасли немного больше, чем у других европейских банков. Но в целом оно сравнительно невелико. Не думаю, что это серьезная причина для беспокойства", — сказал Ронер.В прошлую пятницу нефтяной аналитик Credit Suisse Билл Фезерстоун написал, что нефтегазовая отрасль, возможно, прошла самый тяжелый кризис и может рассчитывать на восстановление, хотя оно и будет длиться долго.Согласно данным Reuters в последние несколько лет второй по величине швейцарский банк активно пытался наладить связи с нефтегазовой отраслью, но это было в период роста цен. Теперь все может измениться.На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Credit Suisse разрабатывает обзор сегмента своего кредитного бизнеса, ориентированного на клиентов с высоким уровнем собственного капитала. Согласно отчету основной момент обзора будет сфокусирован на кредитовании клиентов, имеющих отношение к нефтегазовой отрасли и к судоходной отрасли. Это наиболее уязвимые отрасли на данный момент.Швейцарский банк сообщил об убытках от "плохих" кредитов и снижения стоимости активов на $1 миллиард за I квартал года.Не только Credit Suisse анализирует свою деятельность в нефтегазовой отрасли. Многие американские банки пересматривают отношения с сектором сланцевой нефтедобычи с крупной задолженностью, учитывая, что фундаментальные факторы на рынке нефти не так велики, как были, когда был взят долг. Международные банки начинают отворачиваться от рынка нефти, переходя к возобновляемым источникам энергии. Все это под давлением правительств, инвесторов и растущей волны экологических активистов.