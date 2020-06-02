В конце мая Роспотребнадзор утвердил новые правила организации летнего детского отдыха, учитывающие ситуацию с распространением коронавируса. Как дети будут отдыхать в лагерях этим летом, рассказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

В конце мая Роспотребнадзор утвердил новые правила организации летнего детского отдыха, учитывающие ситуацию с распространением коронавируса. Как дети будут отдыхать в лагерях этим летом, в эфире телеканала "Россия 1" рассказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.Перед началом смены персонал детских лагерей должен сдать анализы на коронавирус. Детей организованно тестировать не будут: при приеме ребенка в лагерь родители должны собрать пакет документов, в который входит медицинская справка, подтверждающая, что ребенок не контактировал с инфицированными лицами."Если медицинские организации, которые выдают документы, будут сомневаться, то наверняка предложат семье пройти вот такой тест", – отметила Окунева.По ее словам, масочный режим в лагерях будет действовать только для персонала: детей носить маски не заставят. Однако им будут ежедневно измерять температуру. Если у ребенка выявят коронавирус и его пребывание в лагере придется прервать, родителям должны будут вернуть деньги за путевку."Но самое главное, что ребенок должен быть доставлен в медицинскую организацию. Медицинские организации должны быть за оздоровительными учреждениями закреплены", – подчеркнула депутат.Предполагается, что в лагере дети должны будут соблюдать социальную дистанцию, но удастся ли это организовать в реальности?"То, как будут себя вести дети, зависит от тех, кто занимается организацией их отдыха, какие предложат им игры, развлечения. Потому что это лето, отдых, и, безусловно, будет желание и побегать, и общаться. Поэтому все зависит, в том числе, еще и от организаторов", – считает Окунева.Согласно новым правилам, в лагерях в течение смены, а это 21 день, не будет родительских дней. Кроме того, детям и вожатым не рекомендовано покидать территорию лагеря. Также Роспотребнадзор посоветовал организовать досуг детей так, чтобы отряды были максимально разобщены в помещении.