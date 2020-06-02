Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о последствиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в отечественном спорте.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о последствиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в отечественном спорте."Массовые культурные и спортивные мероприятия во время пандемии были отменены. Мы знаем, что эти отрасли пострадали больше всех, – заявил Чернышенко в эфире телеканал "Россия 24". – Остаются закрытыми 320 тысяч спортивных сооружений. Отменены 573 мероприятия, в том числе 49 международных мероприятий, почти 20 тысяч спортсменов лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись трех миллионов человек и более 95 тысяч тренеров".Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило шесть миллионов человек, из которых 377 тысяч скончались.