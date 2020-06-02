В эфире телеканала Россия 1 известного врача и телеведущего Александра Мясникова попросили рассказать и о плюсах и минусах лечебного голодания, и кому оно подходит. На это доктор ответил категорически: Оно никому не подходит. И разъяснил, почему.

В эфире телеканала "Россия 1" известного врача и телеведущего Александра Мясникова попросили рассказать и о плюсах и минусах лечебного голодания, и кому оно подходит.На это доктор ответил категорически: "Оно никому не подходит".Александр Мясников прояснил, что если человек хочет снизить вес и нормализовать здоровье, то потребление килокалорий в сутки не должно быть меньше 500, лучше – 800."Не так трудно не есть. Плохо резко менять гормональный фон и водно-солевой обмен, – поясняет врач. – Поэтому, когда человек перестает голодать, он потом добавляет 5-6 литров воды".То есть человек меняет гормональный фон, который влияет на затраты энергии.Даже когда мы ничего не делаем (сидим, спим), организм все равно тратит большое количество энергии: 70 процентов ее расходуется на работу кишечника, сердца, легких, печени и других органов, объясняет доктор Мясников.Поэтому, продолжает он, когда человек перестает есть, организм получает команду: "Война! Нас больше не кормят!".После голодания человек все равно начнет есть, но последствия будут сказываться очень долго – до трех лет. И то, что раньше "сходило с рук", потом долго будет "аукаться", поскольку после голодания организм начнет всасывать все, что человек ест."Камень в болото бросишь, он — чпок — и утонул, а круги по поверхности будут идти годами", – образно разъясняет врач.Раньше, когда не делались еще операции на желудок, и люди с сильно большим весом могли "задохнуться от жира", то лечебное голодание применялось, чтобы спасти людей.Но, говорит доктор Мясников, это делалось в институте питания, под наблюдением врачей и внутри больницы."А сейчас есть и медикаментозная терапия, проводятся операции по уменьшению желудка, и сейчас путь лечебного голодания для нас закрыт, потому что это удар по организму без единой пользы", — заключает известный врач и телеведущий.Ранее в интервью Вестям.Ru Александр Мясников рассказал о том, каким должно быть оптимальное питание, чтобы не набирать вес, а доктор Дмитрий Еделев рассказал о рационе питания, который поможет правильно выйти из "изоляционного обжорства".