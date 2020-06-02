Синоптики предупреждают об усилении осадков в Центральной России. Ливни могут привести к новому подъему уровней воды в реках Московской области. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают об усилении осадков в Центральной России. Ливни могут привести к новому подъему уровней воды в реках Московской области. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, хотя дожди будут намного слабее, чем в конце минувшей недели, когда на Подмосковье за несколько дней вылилось сразу несколько месячных норм.Однако для дальнейшего подъема воды в реках сильных осадков уже и не требуется. Дожди, обрушившиеся на регион в самом конце мая, уже спровоцировали паводок на реках.В самый эпицентр непогоды попала Московская область, так что именно здесь масштабы подтоплений оказались наиболее значительными. По последним данным, в Подмосковье все еще остаются подтопленными несколько сотен приусадебных участков и полтора десятка домов. Однако стоит помнить, что паводковые процессы всегда довольно затяжные. Даже несмотря на то, что 1 июня дожди заметно ослабели, вода все равно местами продолжила прибывать.За последние трое суток некоторые подмосковные реки прибавили по несколько метров. Например, река Протва в Обнинске поднялась аж на 220 сантиметров. При этом на 1 июня все эти водотоки оставались в стадии активного подъема: выпавшая с дождями влага продолжала "дотекать" в русло. Это значит, что даже если бы дожди сейчас вообще прекратились, то уровни все равно какое-то время продолжали бы расти.Но дожди не прекратятся, а лишь усилятся. А значит, ситуация на реках будет усугубляться.Погоду в центре России продолжает определять активный циклон, который изначально образовался над Черным морем. Двинувшись на север, он столкнулся с холодным скандинавским антициклоном и из-за этого буквально "завис" на одном месте. Центр вихря кружит над Восточной Европой и в ближайшее время он, вопреки законам метеорологии, будет двигаться не на восток, а на запад. Из-за этого Центральная Россия вновь попадет под влияние его атмосферных фронтов.Интересно, что именно сейчас к региону подходит тот самый фронтальный раздел, который накануне устроил настоящий шторм в Черноземье. Неподалеку от Белгорода раскрутился даже смерч! Эти жуткие кадры сняты в самый разгар шквала: воронка повредила кровли 16 жилых домов, ломала деревья и даже опрокидывала машины. Отмечались отключения электроэнергии.В центре страны фронт проявит себя по-другому. В первую очередь — интенсивными осадками.Уже этой ночью они усилились в ряде регионов Центральной России. Например, в Липецке, по предварительным оценкам, за 12 часов вылилось 18 мм дождя, в Калуге — 12 мм. Начались ливни и в Московской области. В Коломне сумма за половину суток около 6 мм, что тоже совсем не мало.Днем осадки продолжатся. В Москве, например, с 12 часов дня до полуночи может выпасть до 5 мм. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с 34 мм, выпавшими 31 мая. Но, во-первых, сейчас любой дождь может усугубить ситуацию на реках, а во-вторых, из-за того, что циклон пока продолжит висеть на одном месте, а вдобавок к этому еще и объединится с другим вихрем над Польшей, период ненастья окажется затяжным. 3 июня в столице ожидается еще 5 мм осадков. А 4 июня регион ждет новый виток непогоды: до 18 мм за 24 часа! В сумме за ближайшие дни на Москву выльется до 40% июньской нормы.Единственная хорошая новость в том, что во второй половине рабочей недели в центр страны придет потепление, и столбики термометров наконец-то превысят отметку +20 градусов.