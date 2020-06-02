Беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну. Такая угроза существует. Сейчас Америка находится в начальной фазе этого процесса, заявил в эфире телеканала Россия 1 председатель Совета Фонда развития Международного дискуссионного клуба Валдай Андрей Быстрицкий.

Беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну. Такая угроза существует. Сейчас Америка находится в начальной фазе этого процесса, заявил в эфире телеканала "Россия 1" председатель Совета Фонда развития Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. "Любой протест — это, в сущности, гражданская война, в которой все цели хороши", — сказал Быстрицкий.Он считает, что американское общество расколото. "Риторика демократов с некоторых пор поджигательская, подстрекательская. Джо Байден откровенно "науськивает", натравливает общество против Дональда Трампа в связи с гибелью Джорджа Флойда", — отметил эксперт. В одном из интервью Байден сказал, что тот, кто поддерживает Трампа, не может называть себя черным.Протесты, которые начались в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сейчас проходят в 140 городах США. В 40 из них объявлен комендантский час. Общее количество арестованных в этих беспорядках превысило 4 тысячи человек, 7 погибли.25 мая полицейские задержали Флойда за то, что он расплатился в магазине поддельной купюрой. Свидетели сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник полиции Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины, а тот все время повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня". Флойд кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Жители Миннеаполиса считают, что это было преднамеренное убийство и требуют осудить полицейских.