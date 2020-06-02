Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) прогнозируют рекордное за последние 22 года падение доходов россиян. Исследователи считают, что ..

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) прогнозируют рекордное за последние 22 года падение доходов россиян. Исследователи считают, что страна будет еще долго оправляться от последствий коронавируса.В институте ожидают, что доходы населения в 2020 году сократятся на 5,2%. В последний раз столь значительное снижение наблюдалось лишь в 1998 году, когда спад составил 16%. Доходы россиян начнут постепенно восстанавливаться лишь с 2021 года – на 3,5%. В 2022 году рост составит от 1,5% до 2,2%.