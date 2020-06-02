Всего в регионе зафиксировано уже 24 смерти от заболевания

Во Владимирской области зафиксировано 3 новых смерти от коронавируса. По состоянию на 2 мая уже 24 жителя региона умерли от инфекционного заболевания, сообщает пресс-служба Белого дома.За прошедшие сутки 83 человека выздоровели от COVID-19. Всего уже 839 жителей Владимирской области смогли оправиться от заболевания.Напомним, в регионе зафиксировано уже 2797 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных по-прежнему остаётся в городе Владимире.