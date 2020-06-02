Венецианские каналы можно наблюдать последние несколько дней в окрестностях подмосковных Нахабина и Сергиева Посада - после дождей улицы СНТ и поселков больше напоминают реки. Жителям подтопленных домов пришлось срочно собирать скарб и эвакуироваться на сушу.

Венецианские каналы можно наблюдать последние несколько дней в окрестностях подмосковных Нахабина и Сергиева Посада — после дождей улицы СНТ и поселков больше напоминают реки. Жителям подтопленных домов пришлось срочно собирать скарб и эвакуироваться на "сушу".Участки залило так, что передвигаться по недавним тропинкам и лужайкам можно было лишь в гидрокостюме. Автомобили превратились в некое подобие лодок — от гидроудара их отделяла лишь пара-другая сантиметров, зато волну они пускали знатную."Если только полдеревни затопило, это уже считается Атлантидой или надо ещё немного воды? Детей спасли, амфору вытащили, щитки отрубили, спортзал откачали", — описала свои злоключения mariathegod.Прибывшие сотрудники МЧС в первую очередь занимались подтопленными мостами и размытыми дорогами, а только потом уходящими под воду домами. По их данным, в Нахабине к утру вторника затопленными оставались 211 приусадебных участков и 15 домов, данных о подтоплении под Сергиевым Посадом нет.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Барахолка Красногорска №1 (@baraholka_krasnogorska) 2 Июн 2020 в 1:48 PDTНе утешают и синоптики: в ближайшие пару дней дожди лишь усилятся, а и без того вышедшие из берегов реки продолжат осваивать новые территории. Так что местным жителям остается только перенимать у кошки Марфуши мастерство преодоления затопленных участков по воздуху.