Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 22-летнего аргентинца заинтересована каталонская "Барселона"."Сине-гранатовые" уже согласовали с футболистом условия его личного контракта, об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. По его словам, испанский клуб будет платить форварду 12 миллионов евро в год.Авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость Мартинеса в 64 миллиона евро. При этом в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро.Total agreement between #LautaroMartinez and #Barça for a wages of €12M a year + bonuses. Now in the next weeks #Barcelona must reach an agreement with #Inter, that ask the clause (€111M) but with €90M + a player could accept. Last #FCB bid (rejected) was €60M + Vidal&Semedo— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2020По информации источника, "Барселона" не готова платить такую сумму. Ранее клуб предлагал "Интеру" 60 миллионов и двух футболистов – Артуро Видаля и Нелсона Семеду. Итальянцы отклонили это предложение. Последнее слова каталонцев – 90 миллионов и один игрок.Мартинес – воспитанник аргентинского "Расинга", из которого перешел в стан "черно-синих" летом 2018 года за 25 миллионов евро. В текущем сезоне в составе "Интера" нападающий принял участие в 31-м матче во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал четыре результативных передачи.