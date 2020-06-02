Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решении Совета директоров московского Локомотива не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решении Совета директоров московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным.В четверг, 11 мая, пресс-служба "железнодорожников" объявила об уходе 73-летнего специалиста. Его место в стане "красно-зеленых" занял серб Марко Николич."Не стоит сравнивать уход Семина с моим уходом из "Легии". Ситуации разные. Там мы работали один сезон, а Юрий Павлович – 34 года, – сказал Черчесов в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24". – Семин сыграл большую роль в моей карьере вратаря, я сыграл при нем свой первый полный сезон. Мы до сих пор это вспоминаем".По словам Черчесова, Семин поставлял в сборную по пять-шесть игроков в хорошем состоянии, а также неоднократно подсказывал ему."С одной стороны, жалко – нестандартное и непопулярное решение принял "Локомотив". С другой – футбол рассудит. В любом случае мы с Юрием Палычем остаемся на связи".В марте российская премьер-лига был приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.Напомним, "железнодорожники" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграли "Ростов" (3:1) и с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России "Локомотиву" предстоит принять "Оренбург".