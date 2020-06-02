Старый газон со стадиона Нефтяник в Уфе разойдется на сувениры. Об этом сообщил гендиректор футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов. Порезанный на кусочки газон планируется дарить, а, возможно, и продавать. Поле на стадионе — уникальное, и для болельщиков такой сувенир будет представлять большую ценность.

Старый газон со стадиона "Нефтяник" в Уфе разойдется на сувениры. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов, такое решение уже принято.Порезанный на кусочки газон планируется дарить, а, возможно, и продавать. Поле на стадионе — уникальное, первое в Российской Премьер-Лиге. Здесь играло множество известных людей, так что для болельщиков такой сувенир будет представлять большую ценность, отметил Газизов.Как напоминает ГТРК "Башкортостан", стадион возобновит сезон с новым итальянским газоном — сейчас его монтируют. Работы много, и нам не до пандемии, прокомментировал Шамиль Газизов. У клуба появились новые автобусы. Их дизайн разработали совместно с болельщиками команды. Кроме того, на стадионе установят новые медиаборты.