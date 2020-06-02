Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин собирается выдвигаться осенью 2020 года на новый срок.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин собирается выдвигаться осенью 2020 года на новый срок.Как передает телеканал "Россия 24", об этом чиновник проинформировал общественность в ходе своего общения по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным и попросил у него поддержки этого решения.Никитин рассказал главе государства, что за пять минувших лет в регионе произошло немало социальных и экономических преобразований, подчеркнув при этом, что остается еще ряд нерешенных проблем и он хочет решить их до конца.В ответ Путин сообщил, что в целом ситуация в области развивается позитивно, отметив низкий уровень безработицы и рост местного валового продукта. Он пожелал Никитину успеха на выборах, подчеркнув, что теперь ему осталось доказать тамбовцам, что он достоин занимать свой пост второй срок.Уроженец города Мичуринса Тамбовской области, 44-летний Никитин закончил местный аграрный университет по специальности "финансы и кредит", является доктором экономических наук. Избирался в Тамбовскую областную думу, был ее спикером.25 мая 2015 года назначен президентом РФ временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. 13 сентября того же года избран главой региона.