Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Воду будут отключать на срок до десяти дней.

Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Воду будут отключать на срок до десяти дней. По словам Бирюкова, это нужно для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. Они закончатся к 1 сентября. Сокращение срока работ никак не отразится на их качестве, отметил заммэра.Также в Москве заработал информационный сервис, с помощью которого жители города могут узнать график отключения горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Нужно написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о начале и завершении работ.Петр Бирюков рассказал, что гидравлические испытания будут выполнены более чем на 16 тысячах километров тепловых сетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки.Отключение горячей воды в столице перенесли с конца мая на 1 июля из-за режима самоизоляции и ситуации с коронавирусом.