ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что в городе введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения...

В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что в городе введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения.В соответствии с пунктом 2 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» проведение на территории города Москвы публичных и иных массовых мероприятий запрещено. За нарушение указанного пункта предусмотрена административная ответственность на основании статьи 20.2 КоАП РФ и статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы, что влечет наложение административного штрафа или обязательных работ или административного ареста.В связи с этим ГУ МВД России по г. Москве предостерегает граждан от участия в массовых мероприятиях. Все правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве