Индия запустила план объемом $6,65 миллиарда для стимулирования производства электроники, заявив, что начнет с того, что предложит пяти глобальным производителям смартфонов стимулы для создания или расширения внутреннего производства, передает Reuters.

Индия запустила план объемом ;6,65 миллиарда для стимулирования производства электроники, заявив, что начнет с того, что предложит пяти глобальным производителям смартфонов стимулы для создания или расширения внутреннего производства, передает Reuters.Правительство предлагает стимулирование производства (PLI), включающее денежные средства в размере от 4% до 6% от дополнительных продаж товаров, произведенных внутри страны в течение пяти лет, с 2019-2020 годов в качестве базового периода отсчета, заявил на пресс-конференции министр технологий Рави Шанкар Прасад.Названия пяти компаний, которые должны соответствовать инвестиционным и показателям продаж, чтобы получить право на участие в конкурсе, будут объявлены в следующие два месяца.По словам Прасада, пять индийских фирм также будут выбраны для схемы PLI, которая, наряду с двумя другими смежными инициативами, может помочь Индии производить смартфоны и компоненты на сумму 10 триллионов рупий (;133 миллиарда) к 2025 году.Индустрия смартфонов стала визитной карточкой программы премьер-министра Нарендры Моди "Make In India". Правительство теперь хочет сделать страну экспортным центром.Глобальные игроки, такие как Samsung и тайваньские фирмы Foxconn и Wistron, которые поставляют продукцию Apple, уже увеличили местное производство, поскольку их привлек огромный рынок Индии, который составляет 1,3 миллиарда человек.