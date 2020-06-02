В США происходит ужаснейший раскол. Американское общество настолько напряжено, разрозненно и враждебно, чего никогда не было. Это очень опасно, потому что речь идет о мировой державе с ядерным оружием. Такое заявление сделал в эфире телеканала Россия 1 израильский общественный деятель Яков Кедми в связи с беспорядками в Америке.

В США происходит ужаснейший раскол. Американское общество настолько напряжено, разрозненно и враждебно, чего никогда не было. Это очень опасно, потому что речь идет о мировой державе с ядерным оружием. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия 1" израильский общественный деятель Яков Кедми в связи с беспорядками в Америке.По его словам, сегодня в США расовый раскол начинается уже на уровне школы. "Ребенок в школе не верит учителю с другим цветом кожи. Для таких детей нужны другие учителя, с другим языком и с другими понятиями", — считает эксперт.В США черные дети вырастают в страхе не перед бандитами; самая большая опасность для них – это белый полицейский. "Любой афроамериканец не может пройти свободно по улице вечером и не испугаться, увидев двух-трех полицейских", — отметил Кедми.По его мнению, все это происходит при слабой власти, не способной оценить всю глубину и остроту ситуации, а также предпринять хоть какие-то действия."Такого не было даже в 1929 году. Страна не была в таком ужасном международном положении и с таким бездарным руководством, как сейчас. Речь идет о мировой державе с ядерным оружием, от решения руководства которой зависят судьбы многих людей, и не только в США. В американском обществе и в международном сообществе происходит полная растерянность и прострация. Особенно у тех, кто присосался к американской матке, которая их подкармливала. А теперь они не знают, что с ними будет дальше", — заключил эксперт.