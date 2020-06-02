В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции и начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу новых руководителей.В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции и начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции назначен Игорь Викторович Зиновьев, освободив должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.Игорь Викторович родился в 1964 году в Москве. В органах внутренних дел работает с 1985 года. В 1989 году окончил Высшую школу милиции МВД СССР. Свою трудовую деятельность в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска ГУВД Москвы. С 2000 года проходил службу на различных руководящих должностях. За время службы был удостоен государственных и ведомственных наград, в числе которых: Орден Почета, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», «В память 850-летия Москвы», «За отличие в службе» I, II, III степени, «За безупречную службу» III степени, «За боевое содружество».Также начальник Главка Олег Баранов представил и нового руководителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Указом Президента Российской Федерации им назначен полковник полиции Станислав Викторович Сулаков.Станислав Викторович родился 11 августа 1962 года. На службу в органы внутренних дел поступил в 1983 году на должность младшего инспектора уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома. С 2003 года проходил службу на различных руководящих должностях. С 2016 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве. Награжден ведомственными и государственными наградами.В том числе был представлен ряд руководителей территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Олег Баранов отметил, что назначенные руководители зарекомендовали себя ответственными, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом, а также пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве