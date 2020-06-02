В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции и начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве...
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу новых руководителей.
В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции и начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции назначен Игорь Викторович Зиновьев, освободив должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Игорь Викторович родился в 1964 году в Москве. В органах внутренних дел работает с 1985 года. В 1989 году окончил Высшую школу милиции МВД СССР. Свою трудовую деятельность в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска ГУВД Москвы. С 2000 года проходил службу на различных руководящих должностях. За время службы был удостоен государственных и ведомственных наград, в числе которых: Орден Почета, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», «В память 850-летия Москвы», «За отличие в службе» I, II, III степени, «За безупречную службу» III степени, «За боевое содружество».
Также начальник Главка Олег Баранов представил и нового руководителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Указом Президента Российской Федерации им назначен полковник полиции Станислав Викторович Сулаков.
Станислав Викторович родился 11 августа 1962 года. На службу в органы внутренних дел поступил в 1983 году на должность младшего инспектора уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома. С 2003 года проходил службу на различных руководящих должностях. С 2016 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве. Награжден ведомственными и государственными наградами.
В том числе был представлен ряд руководителей территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.
Олег Баранов отметил, что назначенные руководители зарекомендовали себя ответственными, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом, а также пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве