Кинотеатры в России откроются раньше, чем театры и концертные залы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге. По его словам, театры, как и во всем мире, будут открываться на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу, то есть осенью. Кинотеатры могут открыться уже в середине июля.

Кинотеатры в России откроются раньше, чем театры и концертные залы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".По его словам, театры, как и во всем мире, будут открываться на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу. "Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками. Репетиционный период запланирован", — сказал он. Кинотеатры могут открыться уже в середине июля, но необходимо обеспечить строжайшие меры безопасности, и не допустить плотной рассадки зрителей.Российские музеи начнут работать с середины июля, но речь идет пока только об индивидуальных визитах. По словам министра культуры Ольги Любимовой, музею для открытия нужно полтора месяца. "Сейчас мы немножко подождем и повременим с групповыми экскурсиям", — сказала она.Власти уже направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку учреждений культуры, работа в данном направлении продолжается и разрабатываются дополнительные меры. В частности разработаны "дорожные карты" по возвращению к нормальной жизни. По словам Чернышенко, 35 регионов готовы смягчить ограничения, а семь субъектов РФ уже переходят на вторую стадию снятия ограничительных мер.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что ведомство разработало рекомендации для кинотеатров, но проводить проверки и наказывать за нарушения не предполагается.