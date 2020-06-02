Китай готовится возродить нефтехимический проект стоимостью $20 миллиардов в восточной провинции Шаньдун в рамках усилий по увеличению расходов на инфраструктуру для поддержки экономики, борющейся с последствиями пандемии коронавируса, сообщили два источника, передает Reuters.

Китай готовится возродить нефтехимический проект стоимостью $20 миллиардов в восточной провинции Шаньдун в рамках усилий по увеличению расходов на инфраструктуру для поддержки экономики, борющейся с последствиями пандемии коронавируса, сообщили два источника, передает Reuters.Проект нефтеперерабатывающего завода с объемом производства в 400 тысяч баррелей в день и этиленовый завод мощностью 3 миллиона тонн в год в Яньтае, провинции Шаньдун, являющемся центром независимых нефтеперерабатывающих заводов, был предложен несколько лет назад, но его одобрение замедлилось из-за борьбы Китая с избыточными перерабатывающими мощностями.Государственный планировщик Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), выдал первоначальное одобрение проекта, что позволило провинции Шаньдун начать планирование строительства, сообщили источники.Представитель проекта, Shandong Yulong Petrochemical, сразу не прокомментировал информацию. NDRC не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.Shandong Nanshan Group, частный алюминиевый завод, базирующийся в Яньтае, будет ведущим инвестором предприятия стоимостью почти 140 миллиардов юаней ($20 миллиардов), а другие инвесторы включают химическую группу Wanhua и правительство провинции Шаньдун, сказал один из источников.Два источника отказались прокомментировать ситуацию, так как они не уполномочены общаться со СМИ.Проект мог бы помочь сократить импорт нефтехимической продукции в Китай, но, вероятно, он может ухудшить ситуацию с избытком нефтепродуктов в стране.Нефтеперерабатывающий сектор Шаньдуна стал менее конкурентоспособным в последние годы после запуска крупных интегрированных нефтехимических проектов.Проект Yulong станет последним дополнением к недавней волне инвестиций в нефтехимию в Китае, которую возглавляет частный сектор и привлекает глобальные компании, такие как BASF и Exxon Mobil, для строительства комплексов на территории крупнейшего в мире потребителя и импортера нефтехимической продукции.