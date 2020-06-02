Звезда кино и сериалов Екатерина Климова призналась, что очень дружна с коллегой по цеху Еленой Бирюковой. Более того, дочери артисток приходятся друг другу сестрами по отцу.

Звезда кино и сериалов Екатерина Климова призналась, чтоочень дружна с коллегой по цеху Еленой Бирюковой. Более того, дочери артисток приходятся другдругу сестрами по отцу.Екатерина Климова впервые пошла под венец с ювелиром ИльейХорошиловым. В этих отношениях у знаменитости появилась дочь Лиза. Послеразвода с артисткой золотых дел мастер сошелся с коллегой и приятельницейэкс-супруги Еленой Бирюковой. Илья и Елена вместе уже 11 лет. Они воспитываютобщую наследницу Аглаю.Отметим, что перипетии в личной жизни не повлияли на дружбуКлимовой и Бирюковой. В прямом эфире в "Инстаграм" знаменитости признались, чтообщаются уже 15 лет. Более того, по словам Екатерины, Елена для нее –родственная душа.В молодые годы артистки проводили много времени вместе.Знаменитости вспомнили, как "зажигали" в одной компании. Климова отметила, чтораньше они могли часами напролет болтать в купе поезда по дороге на очереднойспектакль или ночами вселиться в караоке.Артистки рассказали также, как однажды досамого утра читали друг другу любимые стихи и пили шампанское. Екатеринадобавила, что Елена в те времена обожала Иосифа Бродского. "Не уверена, чтосейчас на все это хватило бы сил", – заметила Бирюкова.31 Май 2020 в 7:01 PDTПоговорили артистки о честности в отношениях.поведала, что не в силах простить ложь: обманщиков она обычнопрогоняет из своей жизни. Также знаменитость призналась, что остро реагирует на критику. Сплетни и негативв свой адрес она воспринимает болезненно.