Звезда кино и сериалов Екатерина Климова призналась, что
очень дружна с коллегой по цеху Еленой Бирюковой. Более того, дочери артисток приходятся друг
другу сестрами по отцу.
Звезда кино и сериалов Екатерина Климова призналась, что
очень дружна с коллегой по цеху Еленой Бирюковой. Более того, дочери артисток приходятся друг
другу сестрами по отцу.
Екатерина Климова впервые пошла под венец с ювелиром Ильей
Хорошиловым. В этих отношениях у знаменитости появилась дочь Лиза. После
развода с артисткой золотых дел мастер сошелся с коллегой и приятельницей
экс-супруги Еленой Бирюковой. Илья и Елена вместе уже 11 лет. Они воспитывают
общую наследницу Аглаю.
Отметим, что перипетии в личной жизни не повлияли на дружбу
Климовой и Бирюковой. В прямом эфире в "Инстаграм" знаменитости признались, что
общаются уже 15 лет. Более того, по словам Екатерины, Елена для нее –
родственная душа.
В молодые годы артистки проводили много времени вместе.
Знаменитости вспомнили, как "зажигали" в одной компании. Климова отметила, что
раньше они могли часами напролет болтать в купе поезда по дороге на очередной
спектакль или ночами вселиться в караоке.
Артистки рассказали также, как однажды до
самого утра читали друг другу любимые стихи и пили шампанское. Екатерина
добавила, что Елена в те времена обожала Иосифа Бродского. "Не уверена, что
сейчас на все это хватило бы сил", – заметила Бирюкова.
31 Май 2020 в 7:01 PDT
Поговорили артистки о честности в отношениях.
поведала, что не в силах простить ложь: обманщиков она обычно
прогоняет из своей жизни. Также знаменитость призналась, что остро реагирует на критику. Сплетни и негатив
в свой адрес она воспринимает болезненно.