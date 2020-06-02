В России суточный прирост новых заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 8,86 тысяч случаев, умерли за сутки 182 пациента.

В России суточный прирост новых заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 8,86 тысяч случаев, умерли за сутки 182 пациента, сообщил официальный представитель информационного центра оперштаба Александр Мясников на канале "Россия 24".С 18 мая прирост держится на одном уровне: от 8,3 до 9,4 тысячи. В понедельник сообщалось о 9000 заболевших, в воскресенье — 9,2, в субботу — 8,9 тысячи. Темп прироста во вторник составил +2,14%. С начала пандемии в России зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции, 5 037 умерших и 186 985 выписанных из больниц (11 108 — за последние сутки).Общее число выздоровевших 231 719 — каждый третий.По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.При этом коэффициент распространения COVID-19 в столице во вторник продолжил расти и составил 1,02 (в понедельник он был равен единице).По России показатель вырос до 1,06 (в понедельник — 1,04).